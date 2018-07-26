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    Haberler >Eğitim>Bir ev fiyatına doktorluk... İşte o ücretler

    Bir ev fiyatına doktorluk... İşte o ücretler

    Üniversite sınavını atlatan adayların gözü artık hayallerindeki programlara çevrildi. Vakıf üniversiteleri de birçok program sunuyor. Ancak kimi bölümlerin ücreti 100 bin TL’yi bulabiliyor. Örneğin, tıp için yıllık ortalama 70 bin, mühendislik ve mimarlık için 40 bin, hukuk içinse 45 bin TL’yi gözden çıkarmalısınız. Hazırlıkla birlikte yedi yılı bulan tıp eğitimi için toplam ücret yaklaşık 500 bin TL olabiliyor.

    Önder ÖDEŞ - Hürriyet Eğitim / Fotoğraflar: iStock
    26.07.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:
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    Bir ev fiyatına doktorluk... İşte o ücretlerNext

    Üniversite sınavını atlatan adayların gözü artık hayallerindeki programlara çevrildi. Vakıf üniversiteleri de birçok program sunuyor. Ancak kimi bölümlerin ücreti 100 bin TL’yi bulabiliyor.

    Örneğin, tıp için yıllık ortalama 70 bin, mühendislik ve mimarlık için 40 bin, hukuk içinse 45 bin TL’yi gözden çıkarmalısınız.

    Hazırlıkla birlikte yedi yılı bulan tıp eğitimi için toplam ücret yaklaşık 500 bin TL olabiliyor.

    Etiketler: üniversite yıllık ücretleri , üniversite bölüm ücretleri , tıp bölümü

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