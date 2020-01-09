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Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 14:20, /

Bir dönemin ünlü mankeni Eylem Şenkal hastanedeki görevine başladı

Bir dönemin ünlü mankeni Eylem Şenkal, spor psikoloğu oldu. Şenkal, Özel Fransız Lape Hastanesi’nde göreve başladı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Eylem Şenkal yaşadığı sürece anlattı “Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezunum. Daha sonra Londra’daki BBP University’de yüksek lisans yaparak psikoloji eğitimimi tamamladım. Bir süre İngiltere Premier League takımlarından Chelsea ve Arsenal’de çalıştım, artık İstanbul’dayım.”

2BEST MODEL SEÇİLDİ

BEST MODEL SEÇİLDİ

Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da doğan Eylem Şenkal, 1996 yılında Best Model Türkiye yarışına girdi ve 1997 Best Model of the World seçildi. Dünya birincisi seçilmesinin ardından iki yıl Fransa, İtalya, Amerika‘da defilelere katıldı, dünyaca ünlü çeşitli markaların kataloglarında yer aldı.

3SAKATLANINCA SPORU BIRAKTI

SAKATLANINCA SPORU BIRAKTI

Marmara Üniversitesi Spor Akademisin'den 2000 yılında mezun olan Şenkal, 2009 yılında sporcu psikolojisi üzerine yüksek lisansını yaptı. Eski milli voleybolcudur. İstanbul Üniversitesi, Yeşilyurt ve Fenerbahçe klüplerinde profesyonel voleybol liginde oynadı. Sakatlık sebebiyle 1996 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde aktif spor hayatını sonlandırdı.

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Şenkal, çok sayıda dizi, sineme filmi ve tiyatro oyununda rol aldı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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