Bir dönemin ünlü mankeni Eylem Şenkal hastanedeki görevine başladı

BEST MODEL SEÇİLDİ Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da doğan Eylem Şenkal, 1996 yılında Best Model Türkiye yarışına girdi ve 1997 Best Model of the World seçildi. Dünya birincisi seçilmesinin ardından iki yıl Fransa, İtalya, Amerika‘da defilelere katıldı, dünyaca ünlü çeşitli markaların kataloglarında yer aldı.