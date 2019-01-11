Bir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'

Yaptığı programlarla bir dönem ekranlara damga vuran 'Şakacı' Çetin Çiftçioğlu, "Şakacı misyonum henüz bitmedi ama 10 yıldır iş bulamıyorum. Eğer bu, hayatın bana yaptığı bir şakaysa epey uzun sürdü" dedi.
Yaptığı programlarla bir dönem ekranlara damga vuran 'Şakacı' Çetin Çiftçioğlu, "Şakacı misyonum henüz bitmedi ama 10 yıldır iş bulamıyorum. Eğer bu, hayatın bana yaptığı bir şakaysa epey uzun sürdü" dedi.
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