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Bir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'

Yaptığı programlarla bir dönem ekranlara damga vuran 'Şakacı' Çetin Çiftçioğlu, "Şakacı misyonum henüz bitmedi ama 10 yıldır iş bulamıyorum. Eğer bu, hayatın bana yaptığı bir şakaysa epey uzun sürdü" dedi.

Hürriyet Haber
11.01.2019 - 09:40 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin TV yıldızıydı... 10 yıldır işsizimNext

Yaptığı programlarla bir dönem ekranlara damga vuran 'Şakacı' Çetin Çiftçioğlu, "Şakacı misyonum henüz bitmedi ama 10 yıldır iş bulamıyorum. Eğer bu, hayatın bana yaptığı bir şakaysa epey uzun sürdü" dedi.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: çetin çiftçioğlu kimdir

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