Bir dönemin sonu: Victoria's Secret satılıyor

Onun sayesinde Adriana Lima, Miranda Kerr, Gisele Bundchen gibi mankenler hem çok zengin hem de çok ünlü oldu. Kısacası çağımızın modern tanrıçaları bugün kazandıkları milyon dolarları, sahip oldukları dudak uçuklatan yaşam tarzını Roy Raymond'a yani bu ilginç iş adamına borçlu. İşte satın alabilenler için bir statü simgesi olan iç çamaşırı imparatorluğunun ardındaki "sırlar"…



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