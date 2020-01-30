Bir dönemin sonu: Victoria's Secret satılıyor

2019'a kadar moda dünyasının en gösterişli şovuna imza atan, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin izlediği defilelerle o yıla veda eden Victoria's Secret'ta bir dönem kapanıyor. Ünlü iç giyim firması için satış görüşmeleri başladı.
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ABD’li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firması Victoria’s Secret’ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi. The Wall Street Journal’ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO’luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu belirtti.
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Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria’s Secret’ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29’dan fazla düştü. 2015’te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.
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Aslında firmadaki bu değişimin ayak sesleri geçen yılın ilk yarısından bu yana duyuluyordu. Victoria's Secret geçen yılın ortalarında geleneksel defilesini önce TV'de yayınlamayacağını sonra da defilenin iptal edildiğini duyurmuştu.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Firma, bu karara gerekçe olarak düşen satışların yanı sıra şovun TV'de izlenme oranının düşmesini gösterdi.
Günümüzün birçok top modelinin kariyerinde önemli bir yeri olan Victoria's Secret bir süredir eleştirilerin odağındaydı.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Özellikle moda dünyasında firmaya karşı sesler yükseliyordu. Hep aynı görünümde modellere yer verdiği için eleştiriliyordu firma en çok.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Son dönemin önde gelen büyük beden modellerinden Ashley Graham da firmaya, kendisi gibi meslektaşlarına yer vermediği gerekçesiyle eleştiri yöneltmişti.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Victoria's Secret, bütün bu eleştirilere karşılık olarak son dönemde tanıtım yüzü olarak transseksüel modellerle çalışmaya da başlamıştı. Bazı koleksiyonların tanıtımını bu modeller yapıyordu.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Peki bu ünlü firmanın öyküsünü biliyor musunuz?
Utancı yüzünden koskoca bir iç çamaşırı imparatorluğunun sahibi oldu. Sonra da gizemli bir şekilde kendisini 67 metre yüksekliğindeki ünlü köprüden aşağıya bırakıverdi.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Onun sayesinde Adriana Lima, Miranda Kerr, Gisele Bundchen gibi mankenler hem çok zengin hem de çok ünlü oldu. Kısacası çağımızın modern tanrıçaları bugün kazandıkları milyon dolarları, sahip oldukları dudak uçuklatan yaşam tarzını Roy Raymond'a yani bu ilginç iş adamına borçlu. İşte satın alabilenler için bir statü simgesi olan iç çamaşırı imparatorluğunun ardındaki "sırlar"…
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Her şey eşine sürpriz olsun diye ona iç çamaşırı almak için gittiği bir mağazada başladı. Stanford Üniversitesi mezunu iş adamı Roy Raymond, onca kadının arasında bir erkek olarak mağazayı dolanıp iç çamaşırı seçmekten utanıyordu.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Satıcılara sorduğu soruların tuhaf karşılanmasından çekiniyor herkesin kendisine baktığını düşünüyordu. Kendisiyle aynı durumda olan yani karısına ya da sevgilisine iç çamaşırı alırken utanan binlerce erkeğin daha olabileceğini düşündü ve aklına parlak bir fikir geldi: Kendi iç çamaşırı markasını yaratmak.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Ama öncelikle pek çok kişinin düşündüğünün tersine iç çamaşırını çekici hatta cinsel obje haline getirmek gerektiğini düşündü.
Bunun için yapması gereken kadınları düz beyaz iç çamaşırları giymekten vazgeçirip, tıpkı İngiltere Kraliçe Victoria dönemindeki gibi fırfırlı göz alıcı çamaşırlar giymeye yönlendirmekti. Markası da Kraliçe Victoria'nın adını taşıyacaktı: Victoria's Secret yani Victoria'nın Sırrı.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Roy Raymond, bu düşünceyi kafasında iyice şekillendirir şekillendirmez hemen Stanford İş Merkezi'nde bir mağaza açtı. Takvimler 1977 yılını gösteriyordu. Raymond mağazayı açarken sermayesi 80 bin dolardı. 40 bin lirasını bankadan geri kalan 40 binini de akrabalarından borç olarak almıştı.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Başlangıçta orta halli kadınlara yönelik iddiasız tasarımlar satıyordu. Ama sonra kusursuz görünüşlü mankenler seçerek firmanın adını "sükseli erotizmle" birleştirdi.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Şirket faaliyete geçtiği ilk yıl 500 bin dolar kar yaptı. Raymond, bu başarıdan cesaret alarak 3 mağaza daha açtı ve katalogdan sipariş yoluyla satışa başladı. 1982 yılına gelindiğinde Victora's Secret'ın 6 mağazası vardı ve geliri de iyice artmıştı.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Firma yılda 6 milyon dolar kazanıyordu. Tam bu sırada Raymond; Victoria's Secret'ı The Limited 'ın yaratıcısı olan Leslie Wexner'a sattı hem de 4 milyon dolar karşılığında. Bu onun için sonun başlangıcı oldu. Raymond 1984 yılında My Child's Destiny adında bir çocuk mağazasını kurdu.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Ama Victoria'nın büyüsü onun için bozulmuştu artık. Firma iki yıl sonra iflas etti. Roy Raymond'un hızlı ve başarılı başlayan öyküsü gizem dolu bir şekilde sona erdi.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Raymond 26 Ağustos 1993'te kendini Golden Gate Köprüsü'nden aşağıya bıraktı.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Bunu yaptığında sadece 47 yaşındaydı. Günümüzün en çekici ve fantastik iç giyim markası olan Victori's Secret'ın yaratıcısının cesedi köprüden atladıktan tam 1 hafta sonra San Francisco Körfezi'nde bulundu.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Ölümüne ilişkin aralarında Raymond'ın farklı tercihlerinin de bulunduğu bir çok iddia ortaya atıldı. Ancak Roy Raymond'ın ölümü bir sır olarak kaldı.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Ama firma Raymond'dan sonraki sahibi Leslie Wexner'a uğurlu geldi. Zaten zengin olan Wexner defalarca dünyanın en zengin işadamı seçildi. Victoria's Secret moda dünyasındaki mankenler için de eşine az rastlanır bir basamak. Bir kez bile olsa bu firmanın defilesine çıkmak ya da kataloglarında yer almak diğer güçlü firmaların dikkatini çekmenin ve yılda milyonlarca dolar kazanmanın garantisi.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Ama firmanın yüzü olmak hiç de kolay değil. Sadece güzellik yetmiyor. Bundan fazlası gerekli. Öncelikle firmaya manken olabilmek için en az 1.76 cm boyunda olmak gerekli. 18 yaşından küçük 30 yaşından büyük olmamak gerekli.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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ABD vatandaşı olmak ya da ABD'nin eyaletlerinden birinde oturma iznine sahip olmak aranan koşullardan. İngilizce okuyup konuşabilmeli, sağlığı mükemmel olmalı. Victoria's Secret mağazaları ya da firma ortaklarından hiçbiriyle ilişkisi olmamalı. Ve sabıka kaydı kesinlikle ve kesinlikle temiz olmalı. Suç işlemek değil buna teşebbüs etmek bile dünyanın en güzel kadını bile olsanız size firmanın kapılarını kapatıyor. Victoria's Secret adına çalışan mankenleri ince eleyip sık dokuyarak seçiyor ama onları da kelimenin tam anlamıyla ihya ediyor.