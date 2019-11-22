Bir dönemin en güzel ve zengin kadınları arasındaydı... Harika Avcı'nın zor günleri

ESKİŞEHİR’de para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği İrem Ayrancı’yı (30), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam'ın (23), yargılanmasına başlandı. Entuzam, genç kadını, "Sen köpeksin" dediği için öldürdüğünü itiraf ederek, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
Ferhat ile Şirin oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Ekran başında yer alan pek çok izleyicinin merakla araştırdığı Ferhat ile Şirin oyuncuları arasında Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Yıldıray Şahinler gibi önemli isimler yer alıyor. Peki, Ferhat ile Şirin oyuncu kadrosu içerisinde yer alan diğer isimler kimdir? İşte, Ferhat ile Şirin oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler