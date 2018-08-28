Bir de ben çekeyim

İnternet sayesinde ünlü olan Demi Rose Maweby yaz aylarının neredeyse tamamını İspanya'nın İbiza adasında geçirdi. Bir yandan poz veren Demi Rose, çekim aralarında da kendi sosyal medya hesabı için cep telefonuyla bol bol selfie çekti.
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