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Bir de ben çekeyim

Bütün yaz bir yandan çalıştı bir yandan da tatil yaptı.

Hürriyet Haber
28.08.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:
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Bir de ben çekeyimNext

İnternet sayesinde ünlü olan Demi Rose Maweby yaz aylarının neredeyse tamamını İspanya'nın İbiza adasında geçirdi. Bir yandan poz veren Demi Rose, çekim aralarında da kendi sosyal medya hesabı için cep telefonuyla bol bol selfie çekti.

İşte Demy Rose'un İbiza günlerinden kareler.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: demi rose , demi rose mawby , Ibiza

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