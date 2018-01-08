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Bir daha iÅŸ bulayamacaksÄ±n

GÃ¼zel oyuncu heyecanla beklenen gecede bu kÄ±yafet tercihi yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 10:08 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bir daha iÅŸ bulayamacaksÄ±nNext

SinemanÄ±n en prestijli Ã¶dÃ¼llerinden biri olarak kabul edilen AltÄ±n KÃ¼re Ã–dÃ¼lleri'ne damgasÄ±nÄ±, siyah kÄ±yafetler giyen Ã¼nlÃ¼ler vurdu.

Sinema sektÃ¶rÃ¼ndeki cinsiyet eÅŸitsizliÄŸini protesto etmek ve cinsel saldÄ±rÄ± kurbanlarÄ±yla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirtmek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n Ã¼nlÃ¼lerin siyah giydiÄŸi tÃ¶rende sayÄ±larÄ± bir elin parmaklarÄ±nÄ± geÃ§meyecek kadar konuk da baÅŸka renkler tercih etti.Â

Etiketler: altÄ±n kÃ¼re , blanca blanco , kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±

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