Bir ara ayakta uyudu

Christina Aguilera, kocasÄ± Matthew Rutler ve iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte Ä°talya'da Como GÃ¶lÃ¼'nde tatil yapÄ±yor. Ã‡ift, bir ara arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla gÃ¶lde tekne turuna Ã§Ä±ktÄ±. Turun sonunda Ã§evredeki restoranlardan birine Ã¶ÄŸle yemeÄŸine giden ekip restoranda da keyifli vakit geÃ§irdi.
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