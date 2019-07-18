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Bir ara ayakta uyudu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± eÅŸi ve arkadaÅŸlarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸle yemeÄŸinin ardÄ±ndan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

HÃ¼rriyet Haber
18.07.2019 - 16:56 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bir ara ayakta uyuduNext

Christina Aguilera, kocasÄ± Matthew Rutler ve iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte Ä°talya'da Como GÃ¶lÃ¼'nde tatil yapÄ±yor. Ã‡ift, bir ara arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla gÃ¶lde tekne turuna Ã§Ä±ktÄ±. Turun sonunda Ã§evredeki restoranlardan birine Ã¶ÄŸle yemeÄŸine giden ekip restoranda da keyifli vakit geÃ§irdi.

BACKGRID UKÂ

Etiketler: christina aquilera , matthew rutler , como gÃ¶lÃ¼

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