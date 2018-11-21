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    Haberler >Gündem>Bir anda ortaya çıktı! Bütün şehri korkutan görüntü

    Bir anda ortaya çıktı! Bütün şehri korkutan görüntü

    BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, görenleri şaşırttı.

    DHA
    21.11.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:
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    Bir anda ortaya çıktı Bütün şehri korkutan görüntüNext

    Adilcevaz'da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıra dışı bulut tabakasını görenler şaşkınlık yaşadı

    Etiketler: bulut , son dakika

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