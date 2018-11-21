Bir anda ortaya çıktı! Bütün şehri korkutan görüntü

Adilcevaz'da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıra dışı bulut tabakasını görenler şaşkınlık yaşadı
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