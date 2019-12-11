Bir açıklama daha geldi: Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasının beklenmesi dolasıyla anlık olarak takip edilen Polis Akademisi resmi internet sitesinde, 10 Aralık Salı akşamı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bekçilik mülakat sonuçları dolayısıyla duyurular bölümü sıkı sıkıya takip edilen Polis Akademisi, bu alanda yeni bir duyuru gerçekleştirdi. Duyuruda, PAEM 4. Dönem Eğitim Sonu Sınav Sonuçları yer aldı. Peki, bu durumun bekçilik sözlü mülakat sonuçları için etkisi nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Değerlendirme sürecine devam eden Polis Akademisi Başkanlığı, planladığı sonuç duyurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için de sürece devam eden başkanlık, tüm adayların değerlendirme sürecinin tamamladıktan sonra sonuçları resmi internet sitesinden duyuracak. Sonuçların, 2019 takvimi içerisinde duyurulması bekleniyor.