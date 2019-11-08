Binlercesi Van'a akın etti! Oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

İstanbul’da futbol maçları üzerinden yasadışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonda ele geçen 3 milyon 128 bin 610 TL’nin, rezidansta ele geçtiği daireye çanta ve valizler içinde taşınma görüntüleri ortaya çıktı. 50 milyon TL’yi yönettiği belirlenen çetenin 40 üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cuma namazı, kılınışı normal vakit namazlarına göre biraz daha farklılık arz eden ve cemaatle birlikte kılınan namazdır. Müslümanların bayramı olarak da bilinen Cuma günü namaz kılarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, 'Cuma namazı nasıl kılınır?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılını ve kaç rekattır? İşte, Cuma namazının kılınışı ve detaylı bilgiler