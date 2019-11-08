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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Orhan AŞAN- Safa ATMACA/VAN, (DHA)
08 Kasım 2019 - 10:37,

Binlercesi Van'a akın etti! Oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

VAN’da, İranlı ünlü şarkıcı Moein, sahne aldı. Kente tatile gelen ve konsere akın eden 6 bini aşkın İranlı turist, Moein’in şarkılarıyla coştu.

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Van’ın turizm gelirinin büyük ölçüde etkilendiği sınır komşusu İran’dan gelen turistler için kentte her geçen gün yeni etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor.

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Resmi verilere göre, bu yılın 10 ayında kente giriş yapan turist sayısı 500 bini aşarken, bu rakamın büyük bir çoğunluğunu İranlı turistler oluşturdu.

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Bu rakamın yıl sonuna kadar 700 bini aşmasa beklenirken, otellerin de Haziran ayından itibaren tam kapasite çalıştığı ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

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Van’da, bu akşam İranlı turistler için bir etkinlik daha düzenlendi.

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İran’da ’Hoca’ diye anılan ve en çok dinlenen şarkıcı olan Moein, kentte sahne aldı.

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Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu’ndaki konserde sahneye çıktı.

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Vandaki İranlılar ile komşu ülkenin, Tahran, Tebriz, İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi büyük kentlerinden servislerle, özel araçlarla ve tur operatörleriyle kente gelen yaklaşık 6 bini aşkın kişi, konser öncesi salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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’İran’ın en iyi viyola çalan sanatçısı’ unvanına da sahip Moeinin konseri saat 21.00’de başladı.

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İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle konserde doyasıyla eğlenirken, polis ve özel güvenlik görevlileri de alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

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İranlılar, konserle Vanda unutulmaz bir gece yaşadı.

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