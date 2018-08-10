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    Binlercesi böyle görüntülendi! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

    ABD'nin Chicago kentinde "özel" sporcular yararına düzenlenen plastik ördek yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

    Fotoğraflar: AP
    10.08.2018 - 01:32 | Son Güncelleme:
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    Binlercesi böyle görüntülendi Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNext

    Illinois eyaletindeki özel olimpik sporcular yararına bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, 60 binden fazla plastik ördek kent merkezindeki Wabash Caddesi üzerinden Chicago Nehri'ne bırakıldı.

    Etiketler: yarış

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