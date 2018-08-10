Binlercesi böyle görüntülendi! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Illinois eyaletindeki özel olimpik sporcular yararına bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, 60 binden fazla plastik ördek kent merkezindeki Wabash Caddesi üzerinden Chicago Nehri'ne bırakıldı.
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