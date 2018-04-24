Haberler >Ekonomi>Binlerce şirket yok oldu ama bu şirketler ayakta kaldı! İşte Türkiye'nin 100 yıllık şirketleri
Binlerce şirket yok oldu ama bu şirketler ayakta kaldı! İşte Türkiye'nin 100 yıllık şirketleri
Türkiye'de tarihi 100 yılı aşan firma sayısı da 100 yılı bulan firma sayısı da çok değil. Birçok firma ikinci-üçüncü kuşaktan sonra yaşanan sorunların kurbanı oluyor. Peki. binlerce şirketin yok olup gittiği bir süreçte ayakta kalan Türkiye firmaları hangileri?
Türkiye'de tarihi 100 yılı aşan firma sayısı da 100 yılı bulan firma sayısı da çok değil. Bir çok firma ikinci-üçüncü kuşaktan sonra yaşanan sorunların kurbanı oluyor. Peki. binlerce şirketin yok olup gittiği bir süreçte ayakta kalan Türkiye firmaları hangileri?
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