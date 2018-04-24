Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Binlerce şirket yok oldu ama bu şirketler ayakta kaldı! İşte Türkiye'nin 100 yıllık şirketleri

Binlerce şirket yok oldu ama bu şirketler ayakta kaldı! İşte Türkiye'nin 100 yıllık şirketleri

Türkiye'de tarihi 100 yılı aşan firma sayısı da 100 yılı bulan firma sayısı da çok değil. Birçok firma ikinci-üçüncü kuşaktan sonra yaşanan sorunların kurbanı oluyor. Peki. binlerce şirketin yok olup gittiği bir süreçte ayakta kalan Türkiye firmaları hangileri?

Hürriyet Haber
24.04.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:
1 / 52
Binlerce şirket yok oldu ama bu şirketler ayakta kaldı İşte Türkiyenin 100 yıllık şirketleriNext

Türkiye'de tarihi 100 yılı aşan firma sayısı da 100 yılı bulan firma sayısı da çok değil. Bir çok firma ikinci-üçüncü kuşaktan sonra yaşanan sorunların kurbanı oluyor. Peki. binlerce şirketin yok olup gittiği bir süreçte ayakta kalan Türkiye firmaları hangileri?

Etiketler: asırlık şirketler , Yenigün Reçelleri , Abdi İbrahim
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri