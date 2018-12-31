Binlerce kişiye istihdam! 2019'da kamuda hangi kurum kaç kişi alacak?

2019'da işsizlik oranını tekrar tek haneli rakamlara çekme hedefi koyan hükümet, bu kapsamda kamuda binlerce istihdam gerçekleştirecek. Bu kapsamda doktordan eczacıya, öğretmenden madenciye, din görevlisinden bekçiye kadar yüz binlerce kişi yeni yılda iş sahibi olacak.
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