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Binlerce kişiye istihdam! 2019'da kamuda hangi kurum kaç kişi alacak?

İstihdam ve yatırıma öncelik veren hükümet, işsizliği tek haneye indirmek için kamuda doktordan öğretmene, eczacıdan bekçiye kadar binlerce kişiye iş imkânı sağlayacak

Hürriyet Haber
31.12.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:
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Binlerce kişiye istihdam 2019da kamuda hangi kurum kaç kişi alacakNext

2019'da işsizlik oranını tekrar tek haneli rakamlara çekme hedefi koyan hükümet, bu kapsamda kamuda binlerce istihdam gerçekleştirecek. Bu kapsamda doktordan eczacıya, öğretmenden madenciye, din görevlisinden bekçiye kadar yüz binlerce kişi yeni yılda iş sahibi olacak.

Etiketler: kamuda iş , iş ilanları , işsizlik verileri , haberler

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