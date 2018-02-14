Binlerce kişinin oylarıyla seçildi! İşte Türkiye'nin en iyi otelleri

Dünyanın en büyük seyahat platformlarından biri olan TripAdvisor, binlerce kullanıcısının oylarını değerlendirerek Türkiye'deki en iyi 15 oteli sıraladı. İşte TripAdvisor üyelerinin oylarıyla belirlenen en iyi 10 otel.
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