MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBinlerce kişi sıraya girdi
GeriAvrupa Binlerce kişi sıraya girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Avrupa
AA
Haber Giriş: 19 Ocak 2020 - 11:02, /

Binlerce kişi sıraya girdi

Hollanda’da, lale mevsiminin başlangıcı dolayısıyla ‘Ulusal Lale Günü’ etkinliği düzenlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Başkent Amsterdam’daki Dam Meydanı’nda üreticiler tarafından sergilenen ve ücretsiz dağıtılan farklı renklerdeki yaklaşık 200 bin laleden almak isteyen binlerce kişi sıraya girdi.

2

Ellerindeki kağıt poşetleri rengarenk lalelerle dolduran ziyaretçiler, meydanda laleler arasında fotoğraf çektirdi.

3

Amsterdam’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, ocak ayının 3’üncü haftasında cumartesi günü yapılıyor.

4

Anavatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor.

5

Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ise ihraç ediyor.

6
7
8
9
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi