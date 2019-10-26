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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
26 Ekim 2019 - 18:43,

Binlerce kişi akın etti! 56’ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali kortejle başladı

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 56’ncısı, sanatçıların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişiyle başladı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu kortej, 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamladı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 56’ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

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Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeleri boyunca çok sayıda vatandaş sıralanarak, sanatçıları görmeye çalıştı. Kortej, trafiğe kapatılan 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamlayabildi.

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KORTEJE KATILANLAR

Hava sıcaklığının 29 dereceyi gösterdiği kentte, korteje sinemanın gözde isimleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, klasik araca bu akşam onur ödülü alacak Selma Güneri ve Yusuf Sezgin ile binerek, vatandaşları selamladı.

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Kortejde Füsun Demirel, Şahnaz Çakıralp, Ayten Ustaoğlu, Defne Yalnız, Deniz Akkaya, Burcu Esmersoy, Özlem Yıldız, Seray Sever, Mustafa Avkıran, Salih Güney, Saba Tümer, Hatice Aslan, Cemal Hünal, Burak Hakkı gibi isimler yer aldı.

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BAŞKAN BÖCEK: FESTİVAL ÖZÜNE DÖNDÜ

Kortejde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın, festivalin özüne kavuştuğunu, Antalyalıların da özlemini giderdiğini söyledi. Böcek, "Güzel insanlarla beraberiz. Bundan sonra festivalimiz gelişerek, büyüyecek" dedi. Yeşilçam’ın ünlü ismi Selma Güneri de "Özümüze döndük. Türk sineması geri geldi. Bu akşam onur ödülü alacağım. 15 yaşında ilk ödülümü buradan almıştım, 50 yıl sonra bir ödül daha yine Antalya’dan alacağım" diye konuştu.

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Yusuf Sezgin ise ulusal yarışmanın tekrar başlaması dolayısıyla Antalya halkına ve Başkan Böcek’e teşekkür etti. Burcu Esmersoy, daha önce çalışmak için geldiği festivale bu sefer keyif almak için geldiğini söyleyerek,ÿ"Antalyalılar açılışa davetliymiş, bundan dolayı çok sevindim" dedi.

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DENİZ AKKAYA: ALTIN PORTAKAL BİR MARKA

Saba Tümer de organizasyona bayıldığını kaydetti. Tümer, "Her şey çok güzel görünüyor. Davet edildiğimiz sürece her zaman festivale katılmak isteriz"ÿdiye konuştu. Deniz Akkaya ise festival dolayısıyla uzun süredir görmediği arkadaşlarını Antalya’da gördüğünü aktardı. Akkaya, "Altın Portakal çok değerli bir markamız. Bütün halk burada, halk yüreklerine oturttukları sanatçıları görmek için adeta çabalıyor. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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AÇILIŞ CNN TÜRK’TE CANLI

Festival bu akşam düzenlenecek açılış töreniyle devam edecek. 10 bin kişilik spor salonundaki tören, CNNTürk ekranlarından canlı izlenebilecek. Bir hafta sürecek Türkiye’nin en eski film festivali, 1 Kasım’da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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Binlerce kişi akın etti! 56’ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali kortejle başladı

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 56’ncısı, sanatçıların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişiyle başladı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu kortej, 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamladı.

DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA /
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trump’ın mektubunu grup toplantısında okuduğuna işaret ederek, "CHP Genel Başkanının, Barış Pınarı Harekatı’na içi yana yana destek açıklaması ne vatan sevgisiyle, ne de sorumlu ve sağduyulu siyaset anlayışıyla kesinlikle bağdaşmayacaktır. Kılıçdaroğlu, Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı, emperyalizmin densiz ve defolu tercümanı olduğunu küstah ve köhne ifadelerle ibra etmiştir.

Nursima ÖZONUR-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) /