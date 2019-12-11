Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Hangi araçlarda kış lastiği mecburi?
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu olacak sorusu, kış aylarına girilmesiyle birlikte pek çok araç sahibinin gündeminde yer almaya başladı. Hangi araçlarda kış lastiği mecburi olacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre araç lastiklerini değiştirecek. Peki, kış lastiği hangi araçlarda mecburi olacak? İşte, kış lastiği uygulaması hakkında bazı bilgiler
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Kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde resmen başladı. Uygulamanın başlamasının ardından akıllardaki en önemli soru, kış lastiği hangi araçlara zorunlu olacak konusu oldu. Peki, kış lastiği uygulaması binek araçları kapsıyor mu? İşte, kış lastiğinin zorunlu olduğu araçlarla ilgili bazı detaylarKIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU OLACAK?
1 Aralık 2019 tarihi itibariyle takılacak ve 2020 yılında da devam edecek olan kış lastiği uygulaması, Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.
Peki hangi araçlarda zorunlu olacak? İşte, o detaylar...
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Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.
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HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
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Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek
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CEZALAR DEVAM EDİYOR
Türkiye genelinde kış lastiği takmayan 1742 araca cezai işlem uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 3-8 Aralık'ta yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 1742 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek 625'er liralık cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, 28 bin 63 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 1935 araç trafikten men edildi.