Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Hangi araçlarda kış lastiği mecburi?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde resmen başladı. Uygulamanın başlamasının ardından akıllardaki en önemli soru, kış lastiği hangi araçlara zorunlu olacak konusu oldu. Peki, kış lastiği uygulaması binek araçları kapsıyor mu? İşte, kış lastiğinin zorunlu olduğu araçlarla ilgili bazı detaylarKIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU OLACAK?



1 Aralık 2019 tarihi itibariyle takılacak ve 2020 yılında da devam edecek olan kış lastiği uygulaması, Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.



Peki hangi araçlarda zorunlu olacak? İşte, o detaylar...