BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu günler öncesinden yayımlandı. Her hafta cuma günleri indirimli ürünlerine market raflarında yer veren BİM, 24 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunu hem resmi sayfası üzerinden hem de marketlerinden paylaştı. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu
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Her hafta olduğu gibi bu hafta da marketler zinciri BİM’in indirimli ürünleri cuma günü satışa sunulacak. Özellikle teknoloji ve beyaz eşya ürünlerini avantajlı fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar, haftalık BİM aküel ürünler kataloğunu inceliyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu…
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İnox Metalik Ankastre Set
Emaye Siyah Ankastre Ocak
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgaz ayarlı
• 4 gözü gazlı
• Yandan düğmeli
• Otomatik çakmaklı
• Siyah emaye yüzey , emaye ızgara emaye bek kapaklar
• Doğalgazdan LPG’ye dönüşüme uygun
İnox Panel Siyah Ankastre Davlumbaz
• Davlumbaz motor gücü:168 W
• Ses seviyesi 72DbA
• Siyah gövde, lnox Panel
• 3 hız kademeli
• Mekanik lnox kontrol paneli
• Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir aluminyum filtre
İnox Panel Turbo Fırın
• A+ class enerji sınıfı
• Harr Teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
• Kolay temizlenebilir iç hazne
• 4 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat
• lnox kontrol paneli ve mekanik zamanlama
• Turbo fan, İç aydınlatma, 56 lt iç hacim ve emaye raf sistemi
• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak,
• Tel ızgara ve 2 adet emaye pişirme tepsisi ~26cm