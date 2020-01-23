Her hafta olduğu gibi bu hafta da marketler zinciri BİM’in indirimli ürünleri cuma günü satışa sunulacak. Özellikle teknoloji ve beyaz eşya ürünlerini avantajlı fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar, haftalık BİM aküel ürünler kataloğunu inceliyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu…