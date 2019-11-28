Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 29 Kasım BİM aktüel kataloğu
BİM’in 29 Kasım tarihli aktüel ürünleri kısa bir süre sonra market raflarında yer alacak. Ancak BİM aktüel kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da satış günü öncesinden araştırma konusu oldu. Marketler zincirinin özellikle teknolojik ürünleri merak ediliyor. Peki, BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 29 Kasım BİM aktüel kataloğu
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29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında satışta olacak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Sınırlı sayıdaki ürünleri içeren 29 Kasım BİM aktüel kataloğunda ürünlerin genel özelliklerinin yanı sıra fiyat bilgileri de yer alıyor. Peki, bu haftanın indirimli ürünleri neler? İşte, 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...
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Blender Seti Rhapsody Fakir
• 1500 Watt
• Ergonomik tasarım
• 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu
• Paslanmaz çelik blender
• Paslanmaz çelik mikser
• 600 ml kapasiteli ölçü kabı
Türk Kahvesi Makinesi Keysmart• Köpük algılama• 4 fincan kapasitesi• Işıklı ve sesli uyarı• Taşma Önleme Teknolojisi
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Tost Makinesi Keysmart
• 6 dilim ekmek kapasitesi
• Termostat ışığı
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir plakalar
• Yağ toplama haznesi (2 adet)
• Yanmaz, çizilme ve yapışma direnci yüksek granit görüntülü kaplama pişirme yüzeyi
• 180 derece açılabilme özelliği
• 3 Kademeli ısı ayarı
Davul Fırın Akelt
• Emaye tepsi
• Sarma aparatı
• Cam elyaf kaplama yanmaz kablo takımı
• Paslanmaz rezistans
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Porselen Rölyefli Kahve Fincan Takımı Kütahya
• 6 kişilikbr> Tekli Porselen Tabak Çeşitleri
• Servis Tabak ~25 cm• Pasta Tabak ~21 cm• Çukur Tabak ~22 cm• Kase ~15 cm