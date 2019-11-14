BİM 15 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBİM 15 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?
GeriGündem BİM 15 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
14 Kasım 2019 - 10:15,

BİM 15 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?

Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 15 Kasım Cuma gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM'in 15 Kasım'daki aktüel ürünleri neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

BİM, 15 Kasım 2019 Cuma'dan itibaren mağazalarında yer alacak aktüel ürünleri fiyatlarıyla birlikte açıkladı. Bu hafta BİM'de teknolojiden giyime, mutfak gereçlerinden çocuklar için ürünlere geniş bir yelpazede pek çok ürün yer alacak. İşte, 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğuna ilişkin tüm ayrıntılar...

2

Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM'de bu hafta; Çay Makinesi, Narenciye Sıkacağı, Tava Seti 2’li, Çift Taraflı Büyük Isıtıcı, Anne-Bebek Bakım Çantası ve Ultrasonik Hava Nemlendiricisi gibi ürünler bulunuyor.

3

BİM 12 ve 15 Kasım Tefal Buharlı Ütü özellikleri

• 140 gr şok buhar• 35 gr/dk sürekli buhar• Durilium Airglade taban

BİM 12 ve 15 Kasım Çay Makinesi özellikleri

• 0,7 Lt cam demlik haznesi• 1,7 Lt su ısıtıcı haznesi• İkili ısıtma fonksiyonu sayesinde sıcak tutma özelliği• Kablosuz kullanım

BİM 12 ve 15 Kasım Narenciye Sıkacağı özellikleri

• Her sıkmada değişen sağa-sola hareket• Verimli ve tüm narenciye çeşitleri için uygun sıkma konisi• Güç: 25 W

4

Trekking Bot Erkek• 41-44 numara• Termo taban

OUTDOOR TERMOS 1 Litre STANLEY

• Paslanmaz çelik iç hazne• Çift duvar yalıtımlı• Sızdırmaz iç tıpa• Bardak seklinde kullanım özellikli dış kapakBiberon Isıtıcı

• Sütün vitamin ve besinlerini koruyan güvenli ve eşit ısınma• Herhangi bir şişe veya kavanozda kullanılmak üzere tasarlanmıştır• Şişe ve emzikler gibi aksesuarları sterilize eder• İçinde su olmadığında otomatik kapanma

5
6
7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

Trafik kazasında ölümden döndü

Antalya’da geçtiğimiz yıl motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında metrelerce havaya fırlayan oğlu ağır yaralanan baba, geçmiş olsun beklediği otomobil sürücüsünün görülen davada şikayetçi olmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baba, “Bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim” dedi.

İHA /
İLGİLİ GALERİLER

Ünlü sunucunun dekoltesi rol çaldı

26 yıl önce Kainat Güzeli tacını giymişti. Bugün bile güzelliğiyle çıktığı kırmızı halıda bütün bakışları üzerinde topladı.

BACKGRID USA

/