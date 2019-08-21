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    BİLSEM bireysel mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB yanıtladı

    BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. Peki, BİLSEM sonuçları nereden açıklanacak ve nasıl öğrenebilecek? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavında başarılı olan öğrencilerin kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları hakkında bazı bilgiler

    Hürriyet Haber
    21.08.2019 - 13:46 | Son Güncelleme:
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    BİLSEM bireysel mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak MEB yanıtladıNext

    Özel yetenekli öğrencilerin değerlendirildiği BİLSEM bireysel mülakatı için sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri üzerinden erişime açılacak. Öğrenci velileri BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için detayları, bakanlığın duyurduğu ekranlar üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, BİLSEM bireysel sınav sonuçları için bakanlıktan güncel bir duyuru var mı? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

    BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM sınav sonuçları öğrenci velileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinin ana sayfası ve Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

    Sonuçların öğle saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

    Etiketler: bilsem sonucu , son dakika haberler

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