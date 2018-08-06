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Bilmem ki nerede o bebek yüzlü delikanlÄ±

Bir dÃ¶nemin en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncularÄ±ndandÄ±. Kendini doÄŸal haliyle yaÅŸlanmaya teslim etti.

HÃ¼rriyet Haber
06.08.2018 - 13:38 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bilmem ki nerede o bebek yÃ¼zlÃ¼ delikanlÄ±Next

Â Bir dÃ¶nemin en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkek oyuncularÄ±ndan biri olarak sinema tarihine damga vuran Tom Hanks geÃ§ip giden yÄ±llara teslim oldu. EÅŸi Rita Wilson ve bir grup arkadaÅŸÄ±yla birlikte Capri tatiline Ã§Ä±kan Hanks, Ã¶nceki gÃ¼n objektiflere takÄ±ldÄ±. Rol gereÄŸi kilo alÄ±p verdiÄŸi filmler dÄ±ÅŸÄ±nda fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne Ã¶zen gÃ¶steren 62 yaÅŸÄ±ndaki Hanks'in gÃ¶beÄŸinin irileÅŸip sarktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid UKÂ

Etiketler: tom hanks , rita wilson , capri adasÄ±

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