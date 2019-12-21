Billur Kalkavan: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe inanmazdım

"Buğra'nın annesiyle aramda 10 yaş var. Ben en başından beri çocuk istemedim. Buğra da istemedi. Daha 35 yaşında, belki 40-45 yaşında bana gelip 'ben bir çocuk istiyorum' diyecek. Onun için de Buğra'ya 'sana beraber seçeriz' diyorum. Buğra'yı çok iyi tanıyorum. Onu mutlu edecek kadını da en iyi ben seçerim."