Bill Gates'ten korkutan açıklama: 6 ayda 30 milyon insanımızı kaybedebiliriz!

Microsoft'un kurucusu ve aynı zamanda dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'ten korkutan bir açıklama geldi. 30 milyon insanın 6 ay içinde öleceğini söyledi. İşte dünyayı şoke eden Gates'in kıyamet senaryosu...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.