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    Haberler >Teknoloji>Bill Gates'ten korkutan açıklama: 6 ayda 30 milyon insanımızı kaybedebiliriz!

    Bill Gates'ten korkutan açıklama: 6 ayda 30 milyon insanımızı kaybedebiliriz!

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    BBC Türkçe
    30.04.2018 - 11:09 | Son Güncelleme:
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    Bill Gatesten korkutan açıklama: 6 ayda 30 milyon insanımızı kaybedebilirizNext

    Microsoft'un kurucusu ve aynı zamanda dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'ten korkutan bir açıklama geldi. 30 milyon insanın 6 ay içinde öleceğini söyledi. İşte dünyayı şoke eden Gates'in kıyamet senaryosu...

    Etiketler: stephen hawking , kıyamet , stephen hawking kimdir

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