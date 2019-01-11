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Bilek güreşi yaparak barışmışlar!

Tam bir buçuk yıldır sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gündeminde olan aşıklar Metin Hara ile Adriana Lima küçük bir "sarsıntının" ardından yeniden el ele.

Hürriyet Haber
11.01.2019 - 11:19 | Son Güncelleme:
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Bilek güreşi yaparak barışmışlarNext

Lima'nın sitemli sosyal medya paylaşımının ardından Hara ile çekilen tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesi çiftin ayrıldığı iddialarını güçlendirmişti. Ancak dün her ikisi de aynı "el ele" fotoğrafı paylaşarak ayrılık iddialarının doğru olmadığını yine sosyal medya üzerinden duyurdu.

HÜRRİYET ARŞİV, AVALON, DEPO PHOTOS

Etiketler: instagram

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