Bilek güreşi yaparak barışmışlar!

Lima'nın sitemli sosyal medya paylaşımının ardından Hara ile çekilen tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesi çiftin ayrıldığı iddialarını güçlendirmişti. Ancak dün her ikisi de aynı "el ele" fotoğrafı paylaşarak ayrılık iddialarının doğru olmadığını yine sosyal medya üzerinden duyurdu.
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