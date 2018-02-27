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  Bildiğiniz fenomenler gibi değil

Dünyada en popüler olan sosyal paylaşım sitesi Instagram kendi şöhretlerini de yaratıyor. Bazıları uluslararası düzeyde adını duyuruyor bazıları da ülkelerinde tanınıyor daha çok. Bu Instagram fenomenlerinin ortak özelliği ya sürdürdükleri ultra lüks hayatları gözler önüne sermeleri ya da moda dünyasında isim yapmak istedikleri için ona uygun pozlar paylaşmaları.

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:
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Bildiğiniz fenomenler gibi değilNext

Ama aralarından bir tanesi var ki o diğerlerinden çok farklı. İşte İran'ın en ünlü Instagram kullanıcılarından biri olan Moti Heidari.

Fotoğraflar: Instagram  

Etiketler: moti heidari , instagram , fenomen

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