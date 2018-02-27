  Bildiğiniz fenomenler gibi değil

Dünyada en popüler olan sosyal paylaşım sitesi Instagram kendi şöhretlerini de yaratıyor. Bazıları uluslararası düzeyde adını duyuruyor bazıları da ülkelerinde tanınıyor daha çok. Bu Instagram fenomenlerinin ortak özelliği ya sürdürdükleri ultra lüks hayatları gözler önüne sermeleri ya da moda dünyasında isim yapmak istedikleri için ona uygun pozlar paylaşmaları.
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