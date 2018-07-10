Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Bildiğimiz pek çok şey yanlış!

    Bildiğimiz pek çok şey yanlış!

    .

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 17:03 | Son Güncelleme:
    1 / 49
    Bildiğimiz pek çok şey yanlışNext

    Telefonun şarjı bitmeden yeniden şarj etmeyin; bataryaya zarar verir

    YANLIŞ. Bu durum bugün pek çok telefonda bulunan Lityum-ion piller için geçerli değil. Bu piller eski tür piller ile aynı ham maddeyi içermezler. Bu nedenle tamamen bitmeden yani içinde şarj varken yeniden doldurulabilir; bataryaya bir zararı olmaz.

    Etiketler: internet , teknoloji , çin seddi

    En Yeni Foto Galeriler

    Bildiğimiz pek çok şey yanlış!

    Bildiğimiz pek çok şey yanlış!

    Dünyanın gözü Tayland'daki mağaradaydı! Böyle götürüldüler...

    Dünyanın gözü Tayland'daki mağaradaydı! Böyle götürüldüler...

    Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

    Korkunç! Doktorlar hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

    Dudaklar küçüldü

    Dudaklar küçüldü

    F.Bahçe o yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor! Ortalık karıştı...

    F.Bahçe o yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor! Ortalık karıştı...

    Büyük aşkta dudak uçuklatan tesadüf

    Büyük aşkta dudak uçuklatan tesadüf

    İstiyorsa evlensin, ben keyfime bakarım

    İstiyorsa evlensin, ben keyfime bakarım

    Rihanna'nın öfkesi: Git başımdan Hassan!

    Rihanna'nın öfkesi: Git başımdan Hassan!

    Rusya'ya damga vuran capsler!

    Rusya'ya damga vuran capsler!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri