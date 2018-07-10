Bildiğimiz pek çok şey yanlış!

Telefonun şarjı bitmeden yeniden şarj etmeyin; bataryaya zarar verir
YANLIŞ. Bu durum bugün pek çok telefonda bulunan Lityum-ion piller için geçerli değil. Bu piller eski tür piller ile aynı ham maddeyi içermezler. Bu nedenle tamamen bitmeden yani içinde şarj varken yeniden doldurulabilir; bataryaya bir zararı olmaz.
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