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Bikiniyi denemeden almış

Genç şarkıcı üzerinde bir beden küçük duran bikinisiyle plajda ilgi odağı oldu.

Hürriyet Haber
22.11.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:
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Bikiniyi denemeden almışNext

Son dönem hızlı bir yükselişe geçen şarkıcı Madison Beer, önceki gün Miami'de plajd a görüntülendi. Minik köpeğini de yanından ayırmayan şarkıcı, hem denize girdi hem de kumsalda yürüyüş yaptı. Beer'ın giydiği bikini üstünün ise kendisine biraz küçük geldiği dikkatlerden kaçmadı.

Madison Beer, şu sıralarda Hurts Like Hell adlı klibinin yayınlamasını kutluyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: Madison Beer , miami , plaj

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