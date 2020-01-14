Bikiniyi çıkardı

İngiliz yıldız Kimberley Garner, önce politika, fotoğrafçılık ve sanat eğitimi aldı. Ardından Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'ni bitirdi. Daha sohra TV'de reality şov'larda görev almaya başladı.Made in Chelsea adlı yapımla dikkatleri üzerine çeken Kimberley Garner, bir süre sonra bu yapımdan ayrıldı. Henüz kameralar karşısındaki kariyerini sürdürürken bir yandan da bikini ve mayo koleksiyonu tasarlamaya başladı. Daha sonra da TV kariyerini bırakıp tamamen moda alanına yoğunlaşmaya başladı. Garner kısa sürede de bu alanda da kendini kanıtladı.



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