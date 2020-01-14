Bikiniyi çıkardı

Eski oyuncu, yeni tasarımcı Miami'de plaj keyfi yaparken böyle görüntülendi.
BACKGRID USA
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Rol aldığı diziyle ünlendikten sonra oyunculuğa veda edip plaj giyimi tasarımları yapmaya başlayan genç yıldız hafta sonunu Miami'de plajda geçirdi. Sevimli köpeğini de yanından ayırmadı.
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Kamera karşısına geçtiği Made in Chelsea adlı apımla adını duyuran 28 yaşındaki Kimberley Garner hafta sonunu Mimami'de plajda geçirdi. Bir grup arkadaşıyla birlikte yüzüp güneşlenen Garner'a yanından hiç ayırmadığı köpeği de eşlik etti.
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Bir süredir bikini, mayo ve plaj giyimi tasarımı yapan ve bu konuda da kendini kabul ettiren Garner, yine kendi koleksiyonundan bir bikini tercih etti. Güneşten korunmak için ise şapkasını başından çıkarmadı.
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Kimberley Garner bir ara bikinisinin üst parçasını da plajda çıkardı. Önce yine kendi koleksiyonundan bir plaj kıyafeti giyen Garner sonra da bikinisinin üst parçasını çıkardı. Bu sırada paparazziler tarafından görüntülendiğini fark ettiği için son derece dikkatli davrandı.
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İngiliz yıldız Kimberley Garner, önce politika, fotoğrafçılık ve sanat eğitimi aldı. Ardından Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'ni bitirdi. Daha sohra TV'de reality şov'larda görev almaya başladı.Made in Chelsea adlı yapımla dikkatleri üzerine çeken Kimberley Garner, bir süre sonra bu yapımdan ayrıldı. Henüz kameralar karşısındaki kariyerini sürdürürken bir yandan da bikini ve mayo koleksiyonu tasarlamaya başladı. Daha sonra da TV kariyerini bırakıp tamamen moda alanına yoğunlaşmaya başladı. Garner kısa sürede de bu alanda da kendini kanıtladı.