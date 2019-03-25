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    Kaçırılıp işkence gördü! Tek tek anlatacak

    Adını, Big Brother yarışması ile duyuran 21 yaşındaki Chloe Ayling'in kaçırılma davasında yeni gelişmeler yaşandı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
    25.03.2019 - 11:43 | Son Güncelleme:
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    Kaçırılıp işkence gördü Tek tek anlatacakNext

    Ülkemizde bir dönem Biri Bizi Gözetliyor adı ile yayınlanan, İngiltere'de Big Brother yarışmasına katılan 21 yaşındaki Chloe Ayling, İtalya'ya seyahat vaadi ile kandırıldığı Lukasz Herba tarafından kaçırılmıştı.

    Etiketler: İngiltere
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