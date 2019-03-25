Kaçırılıp işkence gördü! Tek tek anlatacak

Ülkemizde bir dönem Biri Bizi Gözetliyor adı ile yayınlanan, İngiltere'de Big Brother yarışmasına katılan 21 yaşındaki Chloe Ayling, İtalya'ya seyahat vaadi ile kandırıldığı Lukasz Herba tarafından kaçırılmıştı.
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