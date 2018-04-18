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    Haberler >Dünya>Yatak cezası verdi, üstüne kaynar su attı! İnanılmaz olay!

    Yatak cezası verdi, üstüne kaynar su attı! İnanılmaz olay!

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    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 08:24 | Son Güncelleme:
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    Yatak cezası verdi, üstüne kaynar su attı İnanılmaz olayNext

    İngiltere'de yaşayan Jordan Worth ve Alex Skeel isimli sevgililerin ilişkileri 'dava dosyalarına' damga vuran bir halde bitti. Skeel'in kız arkadaşı Worth'e yönelttiği suçlamalar ise inanılır gibi değil...

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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