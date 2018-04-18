Yatak cezası verdi, üstüne kaynar su attı! İnanılmaz olay!

İngiltere'de yaşayan Jordan Worth ve Alex Skeel isimli sevgililerin ilişkileri 'dava dosyalarına' damga vuran bir halde bitti. Skeel'in kız arkadaşı Worth'e yönelttiği suçlamalar ise inanılır gibi değil...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.