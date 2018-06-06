Bikinisi olay oldu

27 yaşındaki şarkıcı Iggy Azalea gittiği tatilde çektirdiği bikinili pozlarını Instagram sayfasında paylaştı. Bu paylaşımların ardından da takipileri arasında iki konuda tartışma başladı. İlki, Azalea hakkında yıllardır ortaya atılan kalçalarına estetik operasyon yaptırıp yaptırmadığıydı. İkincisi ise Azalea'nın bikinisinin kendisine iki beden küçük olduğu.
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