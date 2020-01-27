Beyza Şekerci'den eşine iltifat: Engin çok romantik

Geçen hafta doğum gününü kutlayan Şekerci, eşinin sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla ilgili soru üzerine “Onun sürprizleri önceden planlıdır. Çok romantiktir. Nokta atışı yapmayı bilir. Her an romantik bir şey yapacak gibi beklentiye sokmaz ama her zaman şaşırtır” dedi.
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Oğlumuz Anneler Günü'nde 'baba' dedi
Can’ın 14 aylık olduğunu söyleyen Engin Hepileri, “Oğlunuz önce anne mi, yoksa baba mı dedi?” sorusuna “Tabii ki baba dedi” yanıtını verdi.
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Beyza Şekerci gülerek araya girdi: “Hem de Anneler Günü’nde baba dedi!”