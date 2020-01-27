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Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 08:00, /

Beyza Şekerci'den eşine iltifat: Engin çok romantik

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri geçtiğimiz gün Arnavutköy’de oğulları Can ile yürüyüş yaparken görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Geçen hafta doğum gününü kutlayan Şekerci, eşinin sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla ilgili soru üzerine “Onun sürprizleri önceden planlıdır. Çok romantiktir. Nokta atışı yapmayı bilir. Her an romantik bir şey yapacak gibi beklentiye sokmaz ama her zaman şaşırtır” dedi.

2Oğlumuz Anneler Gününde baba dedi

Oğlumuz Anneler Günü'nde 'baba' dedi

Can’ın 14 aylık olduğunu söyleyen Engin Hepileri, “Oğlunuz önce anne mi, yoksa baba mı dedi?” sorusuna “Tabii ki baba dedi” yanıtını verdi.

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Beyza Şekerci gülerek araya girdi: “Hem de Anneler Günü’nde baba dedi!”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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