Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurdu; O anlar kamerada İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı bir binaya ve park halindeki 4 araca maddi hasar verirken, yoldan geçen bir kişi bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.