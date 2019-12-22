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Gündem
DHA
22 Aralık 2019 - 12:40,

Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurdu

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı bir binaya ve park halindeki 4 araca maddi hasar verirken, yoldan geçen bir kişi bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu.

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Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurdu; O anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı bir binaya ve park halindeki 4 araca maddi hasar verirken, yoldan geçen bir kişi bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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