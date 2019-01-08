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    Beyoğlu'nda kamyonet binaya çarptı

    İstanbul Beyoğlu'nda yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bir binaya çarptı. Bu sırada evde bulunanlar büyük korku yaşadı. Kazadan saniyelerle kurtulan ve gözyaşlarına hakim olamayan 80 yaşındaki Hamide Çakmak, "Ben burada camın önünde oturuyordum. Abdest almak için arka tarafa gittim. Sonra kaza meydana geldi. Ben gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki kamyon eve girmiş" dedi.

    DHA - İHA
    08.01.2019 - 16:04 | Son Güncelleme:
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    Etiketler: son dakika , haberler

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