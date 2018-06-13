Beyin yakan soru! Cevabını bilenler...

(Cevapları sonda) Soru bir köyde yaşayan yaşlı bir adam ve üç kızı üzerine... Yaşlı adam günün birinde oldukça hastalanır. Ölüm meleği onun canını almaya geldiğinde en büyük kızı babasının 2 yıl daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Melek kabul etmiş. iki yıl sonra geri geldiğinde ortanca kızı ölümden babasının biraz daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Tekrar kabul etmiş. Bir yıl sonra yeniden geldiğinde bu kez en küçük kızı elinde yanan bir mumla ölümün karşısına çıkmış ve babasının bu mum bitene kadar yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm bunu da kabul etmiş ve bir daha asla geri dönmemiş. Yaşlı adamın küçük kızı bunu nasıl sağladı?
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