Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Beyin yakan soru! Cevabını bilenler...

    Beyin yakan soru! Cevabını bilenler...

    .

    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 08:11 | Son Güncelleme:
    1 / 17
    Beyin yakan soru Cevabını bilenler...Next

    (Cevapları sonda) Soru bir köyde yaşayan yaşlı bir adam ve üç kızı üzerine... Yaşlı adam günün birinde oldukça hastalanır. Ölüm meleği onun canını almaya geldiğinde en büyük kızı babasının 2 yıl daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Melek kabul etmiş. iki yıl sonra geri geldiğinde ortanca kızı ölümden babasının biraz daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Tekrar kabul etmiş. Bir yıl sonra yeniden geldiğinde bu kez en küçük kızı elinde yanan bir mumla ölümün karşısına çıkmış ve babasının bu mum bitene kadar yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm bunu da kabul etmiş ve bir daha asla geri dönmemiş. Yaşlı adamın küçük kızı bunu nasıl sağladı?

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

    En Yeni Foto Galeriler

    Yolcu otobüsünde büyük panik

    Yolcu otobüsünde büyük panik

    Beyin yakan soru! Cevabını bilenler...

    Beyin yakan soru! Cevabını bilenler...

    Tesla'ya kötü haber: İşte rakibinin 'yeni canavarı'

    Tesla'ya kötü haber: İşte rakibinin 'yeni canavarı'

    Cem Yılmaz'dan sevgili Defne Samyeli'ne 10 milyon TL’lik jest

    Cem Yılmaz'dan sevgili Defne Samyeli'ne 10 milyon TL’lik jest

    13 Haziran 2018 Gazete Manşetleri

    13 Haziran 2018 Gazete Manşetleri

    Zırhlı kamyondan lüks rezidans yaptılar! Görenler inanamadı

    Zırhlı kamyondan lüks rezidans yaptılar! Görenler inanamadı

    Dünya Kupası'nın en zayıf halka 10 takımı

    Dünya Kupası'nın en zayıf halka 10 takımı

    Paris'te rehine krizi: Büyükelçiyi istedi

    Paris'te rehine krizi: Büyükelçiyi istedi

    Öğrenince fazlasıyla şaşıracağınız pratik ipuçları

    Öğrenince fazlasıyla şaşıracağınız pratik ipuçları

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri