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Beyazlar içinde

Genç şarkıcı beyazlar içinde gece gezmesine çıktı.

Hürriyet Haber
14.03.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:
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Beyazlar içindeNext

Şarkıcı Rita Ora, önceki akşam Batı Hollywood'da objektiflere takıldı. ora, şeffaf dantel elbisesiyle ve takılarıyla ilgi çekti. Patlayan flaşlar yüzünden rahatsız olan Ora, bir ara dengesini bulmakta zorlandı. Şarkıcı, daha sonra başını eğerek yürüdü ve gideceği mekana girdi.

Backgrid USA

Etiketler: rita ora , new york , dantel

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