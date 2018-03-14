Beyazlar içinde

Şarkıcı Rita Ora, önceki akşam Batı Hollywood'da objektiflere takıldı. ora, şeffaf dantel elbisesiyle ve takılarıyla ilgi çekti. Patlayan flaşlar yüzünden rahatsız olan Ora, bir ara dengesini bulmakta zorlandı. Şarkıcı, daha sonra başını eğerek yürüdü ve gideceği mekana girdi.
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