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Beyaz güller takıp gittiler

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Törenin kırmızı halısına yine Time's Up hareketi damgasını vurdu. Hollywood'daki cinsiyet ayrımcılığını ve taciz olaylarını protesto eden ünlüler kırmızı halıya beyaz güllerle çıktı.

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 07:47 | Son Güncelleme:
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Beyaz güller takıp gittilerNext

Bazı ünlüler beyaz gülü kıyafetinde aksesuar olarak kullandı, bazıları da eline beyaz gül aldı. İşte Grammy'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar. 

Etiketler: beyaz gül , rita ora

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