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    Bestler Dereler, Antalya plajlarını aratmıyor

    Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Bestler Dereler bölgesindeki Hezil Çayı, Antalya sahillerini aratmıyor. Dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken Hezil Çayı'na akın eden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumlarda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor. Yıllarca terör olaylarından dolayı gidilemeyen Bestler Dereler bölgesi huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı.

    ŞIRNAK (İHA)
    13.08.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:
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    Bestler Dereler, Antalya plajlarını aratmıyorNext

    Geniş kumsallara sahip Hezil Çayı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

    Etiketler: haberler , son dakika
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