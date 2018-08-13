Bestler Dereler, Antalya plajlarını aratmıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Bestler Dereler bölgesindeki Hezil Çayı, Antalya sahillerini aratmıyor. Dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken Hezil Çayı'na akın eden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumlarda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor. Yıllarca terör olaylarından dolayı gidilemeyen Bestler Dereler bölgesi huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı.
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