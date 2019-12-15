Bestemsu Özdemir eski sevgilisi Can Yaman hakkında ilk kez konuştu!

Sohbet sırasında muhabirler ünlü oyuncuya Arap dünyasından teklif alıp almadığını sordu. Özdemir, “Ben bir Arap şarkıcının klibinde oynadım, fakat oralara gidip, açılış yapıp yemeklere katılmadım. Bayan olunca konu başka yerlere gidiyor, hiç o toplara girmedim” dedi.
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Libido açıklaması
Oyuncu, eski sevgilisi Can Yaman’ın ‘libido’ açıklamasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “O arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Kadını aşağılayan bir durum. Herkesin kendi karakteri, tercihi.”
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Bestemsu Özdemir radyo şeklindeki çantasıyla dikkat çekti. Oyuncu, çantasını göstererek “Teybimi yanımda taşıyorum” dedi.