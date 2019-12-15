Bestemsu Özdemir eski sevgilisi Can Yaman hakkında ilk kez konuştu!

Libido açıklaması Oyuncu, eski sevgilisi Can Yaman’ın ‘libido’ açıklamasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “O arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Kadını aşağılayan bir durum. Herkesin kendi karakteri, tercihi.”