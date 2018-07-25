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Beşiktaş’ta oturan oyuncunun evi beton altında kaldı

 BEŞİKTAŞ’ta oyuncu Gülden Dudarık’ın evinin duvarı yan taraftaki inşaat çalışması sırasında yıkıldı. Yıkılan duvardan odaya beton döküldü. O sırada odada bulunan kardeşi ise duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hürriyet Haber
25.07.2018 - 17:30 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta oturan oyuncunun evi beton altında kaldıNext

  Olay, geçtiğimiz Perşembe günü 14.30 sıralarında Türkali Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, oyuncu Gülden Dudarık’ın oturduğu evin yanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle Dudarık’ın evinin duvarı yıkıldı. Odanın içine beton dolarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan kardeşi Mehmet Dudarık duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dudarık durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İnşaat yetkilileri odanın içerisine dolan betonu hemen tahliye ederken yıkılan duvarda örüldü. 

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