Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Berk Suyabatmaz tatilden döndü

Burcu Esmersoy’dan geçtiğimiz eylül ayında boşanan Berk Suyabatmaz, 2020’yi yeni aşkı Berrak Tüzünataç’la Yunanistan’da karşıladı. Yaklaşık 2.5 aydır beraber olan sevgililer, Atina’da baş başa 1 hafta geçirdi. İkili keyifli tatilin ardından İstanbul’a önceki gün döndü.
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VALİZ YOK
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, İstanbul Havalimanı’nın dış hatlar terminalinden el ele çıktı. Muhabirleri fark edince ellerini ayıran ikili, soruları da yanıtsız bıraktı.
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Sevgililerin Yunanistan’a giderken yanlarında götürdükleri valizi getirmedikleri de dikkatten kaçmadı.
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ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELMEK İSTEMİYOR
Geçtiğimiz hafta 10 günlük Miami tatiline giden çiftten Berrak Tüzünataç, fotoğraf koymama nedenlerini “10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız” diyerek açıklamıştı.