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Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 08:00, /

Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Berk Suyabatmaz tatilden döndü

Yeni yılı Atina’da karşılayan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, İstanbul’a önceki gün döndü. Havalimanında görüntülenen ikili, objektifleri fark edince ellerini ayırdı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1YILBAŞI TATİLİ

YILBAŞI TATİLİ

Burcu Esmersoy’dan geçtiğimiz eylül ayında boşanan Berk Suyabatmaz, 2020’yi yeni aşkı Berrak Tüzünataç’la Yunanistan’da karşıladı. Yaklaşık 2.5 aydır beraber olan sevgililer, Atina’da baş başa 1 hafta geçirdi. İkili keyifli tatilin ardından İstanbul’a önceki gün döndü.

2VALİZ YOK

VALİZ YOK

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, İstanbul Havalimanı’nın dış hatlar terminalinden el ele çıktı. Muhabirleri fark edince ellerini ayıran ikili, soruları da yanıtsız bıraktı.

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Sevgililerin Yunanistan’a giderken yanlarında götürdükleri valizi getirmedikleri de dikkatten kaçmadı.

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ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELMEK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz hafta 10 günlük Miami tatiline giden çiftten Berrak Tüzünataç, fotoğraf koymama nedenlerini “10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız” diyerek açıklamıştı.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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