Berrak Tüzünataç: Burcu Esmersoy arkadaşım değil

SUSMAK İSTEMİYORUM ARTIK Berrak Tüzünataç, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı:

Magazin basını tabii işini yapsın ama aslında sıradan olan bir durumu dramatik hale getirmek için tuhaf eklemeler ve doğru olmayan süslemeler yapılmasına da susmak istemiyorum artık...Arkadaşlarımla, hele yakın olanlarla hayatımı iyi ve kötü günlerimi, anılarımı paylaşırım ben de her insan gibi. Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla, sırf malzeme lezzetlensin ve toplumun belli kesimlerine " kınanabilecek" bir hale gelsin diye yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum. Ve bu tuhaf-yıpratma amaçlı tutuma bir son verilmesini istiyorum. Zira hiçbir doğruluk payı yok... Sevgilerimle...