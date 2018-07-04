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    Dış basın yazdı... Berlin'i karıştıran Yozgatlı Osman Dede'nin hikâyesi!

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    BBC Türkçe
    04.07.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:
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    Dış basın yazdı... Berlini karıştıran Yozgatlı Osman Dedenin hikâyesiNext

    Berlin'de yaşayan Yozgatlı göçmen Osman Kalın, 1982'de duvarın doğusunda kendisine bir bahçe kurdu ve onu elinden almak isteyen tüm yetkililere direndi. Bu yıl hayatını kaybeden Kalın'ın arsası artık ailesine emanet.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , berlin

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