Berkay Şahin isyan etti: Ben gidince mi pahalı

192 bin TL HARCADI Berkay ve ailesine bir haftalık tatilin maliyeti 192 bin 500 TL'ye mâl oldu. Berkay, Arda Turan ile olan davasının ilk duruşmasında aylık gelirini bin lira olarak açıklamış, sonra sadece teliflerden 200 bin lira kazandığı ortaya çıkmıştı.