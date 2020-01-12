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Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 13:08, /

Berkay Şahin isyan etti: Ben gidince mi pahalı

Berkay önceki gün bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

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Pilatese başladığını söyleyen şarkıcı, eşi Özlem Ada Şahin’le geçen hafta yaptığı Maldiv tatili hakkında da konuştu.

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Kaldıkları otele günlük 27 bin 500 lira ödediği iddia edilen Berkay, ‘pahalı tatil’ yorumlarına sinirlendi: “Ne pahalısı, herkes gidiyor. Biz gidince mi bir şey oldu sanki. Herkese nasip olsun tatile gitmek; çok dinlendik” dedi.

3192 bin TL HARCADI

192 bin TL HARCADI

Berkay ve ailesine bir haftalık tatilin maliyeti 192 bin 500 TL'ye mâl oldu. Berkay, Arda Turan ile olan davasının ilk duruşmasında aylık gelirini bin lira olarak açıklamış, sonra sadece teliflerden 200 bin lira kazandığı ortaya çıkmıştı.

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