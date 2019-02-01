Berkay kendini yaktı! 1000 TL'lik servet...

Bir kulüpte yaşadıkları kavga nedeniyle mahkemelik olan Berkay ile Arda Turan, önceki gün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Berkay’ın “Aylık gelirim bin lira” beyanı damga vurdu. Berkay’ın hakimin “Aylık gelirin ne kadar?” şeklindeki rutin sorusuna “1000 lira” yanıtı vermesi sonrası, gözler ünlü şarkıcının mal varlığına çevrildi. Ünlü şarkıcı Beykoz Konakları’nda, aylık geliri bin lira olan birinin ömür boyu biriktirse de müştemilatını kiralayamayacağı kadar lüks bir villada yaşıyor.
Dün Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer’i arayıp sordum, “Berkay, aylık kazancım 1000 lira diyerek ne demek istedi” diye... “O, müvekkilimin duruşmada kendi ifadesidir, ben bir şey söyleyemem” dedi... “Arda’nın aylık kazancını 300 bin Euro olarak açıklamasına karşı aklınca gönderme mi yaptı” dedim... Ona da yanıt vermedi...
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