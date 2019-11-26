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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
26 Kasım 2019 - 12:20,

Berk Oktay'ın talebine itiraz!

Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu 2016 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl mayıs ayında boşanma kararı almıştı. Cengiz Semercioğlu, 1,5 yıl geçmesine rağmen sonuçlanmayan boşanma davasını köşesine taşıdı. Semercioğlu, Berk Oktay'ın reddedilen talebini ve nedenlerini yazdı.

Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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"Berk Oktay’la eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında boşanma davası çekişmeli olarak sürüyor..."

2

"Merve Hanım’ın sosyal medya hesabı hack’lenmiş ve çiftin uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı."

3

"Berk Oktay bunu yapanın eski eşi ve annesi olduğuna inanıyor.Bu konuyla ilgili dava da sürüyor."

4

"Ben bu işin aslını merak ettiğim için şubat ayında Merve Şarapçıoğlu’yla röportaj yapmıştım. O fotoğrafların nasıl çekildiğini, nasıl yayıldığını sormuştum."

5

"Berk Oktay bu röportaj üzerine Merve Şarapçıoğlu’nun davadaki gizlilik kararını ihlal ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu... Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Berk Oktay’ın şikayetinde haklı olmadığına hükmetti..."

6

"Mahkeme neden bu kararı verdi biliyor musunuz?Merve Şarapçıoğlu bir avukat ve röportajda söylediği her sözü tartarak anlatmıştı."

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"Avukat olduğu için hukuken neyin ihlal neyin olmadığını en iyi bilenlerden biriydi ve benim sorularıma ona göre yanıt vermişti. Belki de Berk Oktay’ın atladığı nokta buydu..."

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Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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