Berk Oktay'ın talebine itiraz!

Andy Ruiz Jr., Anthony Joshua maçı öncesinde tehlikeli bir oyun oynuyor.
Ofiste uzayan çalışma saatleri, akşamları eve giderken trafiğin tıkalı olması öğün atlamaya neden oluyor ve sağlıklı olup olmadığını göz etmeksizin bir şeyler atıştırma ihtiyacı hissettiriyor. Bu atıştırmalıklar da çoğunlukla karbonhidrat, şeker ve yağdan zengin besinlerden oluşuyor. Bu besinleri ana ya da ara öğün yerine tüketmek kilo alımını beraberinde getiriyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Buşra Mutlu, atıştırmalık tüketirken yapılan yanlışlar hakkında bilgi verdi.