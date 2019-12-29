Bergüzar Korel yaşadığı heyecanı anlattı!

E dizi var!

Karakter var!

Olmaz şimdi.

Dizi yok, ben tırsarım. Tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O Ses Yılbaşı’nda sahnedeydim.

Pardon ben değil biz!