Bergüzar Korel yaşadığı heyecanı anlattı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programına konuk oldu. 'Anla Artık Anla Beni' şarkısını seslendiren Korel, jürinin takdirini kazandı.
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İkinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programında sahneye çıktı.
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Yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu yazı kaleme aldı;
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Evet, yılın o zamanı geldi. Telefon çalar, O Ses Yılbaşı? Katılayım mı, katılmayayım mı? Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki?
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E dizi var! Karakter var! Olmaz şimdi. Dizi yok, ben tırsarım. Tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O Ses Yılbaşı’nda sahnedeydim. Pardon ben değil biz!
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Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. İzleyince anlayacaksınız zaten ama acayip eğlendim. Bizi en güzel şekilde ağırlayan tüm o tatlı ekibe çok teşekkür ederim.