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Haber Giriş: 29 Aralık 2019 - 15:16, /

Bergüzar Korel yaşadığı heyecanı anlattı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programına konuk oldu. 'Anla Artık Anla Beni' şarkısını seslendiren Korel, jürinin takdirini kazandı.

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İkinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programında sahneye çıktı.

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Yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu yazı kaleme aldı;

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Evet, yılın o zamanı geldi.
Telefon çalar, O Ses Yılbaşı?
Katılayım mı, katılmayayım mı?
Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki?

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E dizi var!
Karakter var!
Olmaz şimdi.
Dizi yok, ben tırsarım. Tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O Ses Yılbaşı’nda sahnedeydim.
Pardon ben değil biz!

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Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum.
İzleyince anlayacaksınız zaten ama acayip eğlendim.
Bizi en güzel şekilde ağırlayan tüm o tatlı ekibe çok teşekkür ederim.

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