Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten o iddialara yanıt

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi.
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Çift doğacak oğulları için 150 bin liralık bebek odası alacakları haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Halit Ergenç, “Heyecanla, hevesle doğumu bekliyoruz. Günü geldiğinde çocuğumuzu sağlıkla kucağımıza almak istiyoruz. Ali’nin odası duruyor, ikinci oğlumuz da abisinin odasında kalacak” dedi.
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Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel’in kendisine dava açacağı haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Araya giren Halit Ergenç, “Bunlar ailevi meseleler. Uluorta konuşmayı uygun bulmuyoruz. Aile içinde çözülecek konular bunlar” diye konuştu.