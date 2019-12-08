MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten o iddialara yanıt
GeriMagazin Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten o iddialara yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
08 Aralık 2019 - 11:26,

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten o iddialara yanıt

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi.

2

Çift doğacak oğulları için 150 bin liralık bebek odası alacakları haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Halit Ergenç, “Heyecanla, hevesle doğumu bekliyoruz. Günü geldiğinde çocuğumuzu sağlıkla kucağımıza almak istiyoruz. Ali’nin odası duruyor, ikinci oğlumuz da abisinin odasında kalacak” dedi.

3

Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel’in kendisine dava açacağı haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Araya giren Halit Ergenç, “Bunlar ailevi meseleler. Uluorta konuşmayı uygun bulmuyoruz. Aile içinde çözülecek konular bunlar” diye konuştu.

4
5
6
7
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi